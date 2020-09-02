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Bu adam da başkan!

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, ilçede yürütülen çalışmaları denetlerken, zaman içerisinde çalışan işçilere destek verip, kendisi de işçi gibi çalışmasıyla dikkat çekiyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:31
Bu adam da başkan!

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip ederken, yeri geldiğinde bir işçi gibi çalışanlara eşlik etmesi ile dikkat çekiyor. ‘Halka hizmet götürmek için canla başla, gece gündüz demeden çalıştıklarını’ belirten Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Yüceburunda bulunan su depomuza elektrik çekilerek Otomasyon Sistemimizi 24 saat kontrol altında tutacağız. 3. ve 4. Etap Toki’lerimizde su kesintisinin önüne geçeceğiz. Su deposu tahliyesinden boş yere akan su israfının önüne geçilecek. Kış aylarında ulaşımı zor olan su kuyuları uzaktan kontrol edilebilecektir. Böylece personelimizin iş ağırlığı kolaylaşacaktır’’ dedi. Başkan Yalçın, çalışmaları denetledi, çalışanlardan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, çalışanların arasına katılıp, bir işçi gibi çalıştığı da gözlendi. 

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Bu Adam Da Başkan!
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