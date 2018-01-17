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Bozok’un gündemi transfer

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde ikinci yarı çalışmalarına Cumartesi günü başlayacak olan Yozgat Bozokspor, transfer çalışmaları de devam ediyor.

Bozok’un gündemi transfer

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde ikinci yarı çalışmalarına Cumartesi günü başlayacak olan Yozgat Bozokspor, transfer çalışmaları de devam ediyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Bozok’un gündemi transfer

Ligin ilk yarısını 11 puanla 6’ıncı sırada tamamlayan kırmızı siyahlılarda hedef ligi ilk 4 içerisinde tamamlamak. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, uzun yıllar Yozgat’ı temsil edecek iskelet kadroyu oluşturmak istediklerini söyledi. Sezon başında lige katılmama düşünceleri olduğunu hatırlatan Doğan, genç ve Yozgat’ta oynamak isteyenler oyuncuların talepleri doğrultusunda lige girdiklerini kaydetti. Yozgat’ta hentbolu canlandırmak ve kültürünü oluşturma gayretinde olduklarını ifade eden Doğan, “Yozgat’ın hentbolde yeri Süper Lig. Sezon başında hedeflerimizi küçültmemize rağmen kısa süre içerisinde farklı bir noktaya geldik. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiğimiz Süper Lig’de bulunmak istiyoruz. Bunun içinde gerekli planlamalarımızı yaptık” dedi.
Ligin ikinci yarısının 27 Ocak’ta başlayacağına dikkat çeken Doğan, mevcut kadroya takviye gerçekleştirirken, gelecek sezonun planlamasını da yaptıklarını vurguladı. Doğan, “Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Biz, transfer çalışmalarını uzun vadeli planlıyoruz. Yeni sezonda hedefimiz Süper Lig. Yurt içi ve yurt dışından alacağımız oyuncular. Eksik mevkilerimizi kapatacağız” diye konuştu. 
Yozgatlı gençleri de takıma monte edeceklerini aktaran Doğan, yeni sezonda geniş bir kadro ile yer alacaklarını sözlerine ekledi.
 

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