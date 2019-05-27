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Bozok’tan Selanik’e

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo-Tv Programı Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı, Yönetmen Batuhan Kalaycı yönetimindeki öğrenciler, Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Bozok’tan Selanik’e

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo-Tv Programı Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı, Yönetmen Batuhan Kalaycı yönetimindeki öğrenciler, Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Bozok’tan Selanik’e

Ulusal Ajans tarafından finanse edilen, Antalya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin ortağı olduğu projede yer alan üniversite öğrencileri. ilk defa yurt dışına çıkamanın heyecanını da yaşadı. Bölüm Başkanı Kalaycı, ‘’Üniversite ve bölüm olarak öğrencilerimizi sadece yurt içinde değil uluslararası projelere de dahil etmek ve onlara yine uluslararası geçerliliği olan Youthpass belgesini kazandırmak, üstelik tüm masrafların karşılandığı bu çalışmalarda yapılan işleri onları maddi anlamda zorlamadan yapmak bir hoca için büyük mutluluk’’ dedi.

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