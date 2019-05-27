Bozok’tan Selanik’e

Ulusal Ajans tarafından finanse edilen, Antalya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin ortağı olduğu projede yer alan üniversite öğrencileri. ilk defa yurt dışına çıkamanın heyecanını da yaşadı. Bölüm Başkanı Kalaycı, ‘’Üniversite ve bölüm olarak öğrencilerimizi sadece yurt içinde değil uluslararası projelere de dahil etmek ve onlara yine uluslararası geçerliliği olan Youthpass belgesini kazandırmak, üstelik tüm masrafların karşılandığı bu çalışmalarda yapılan işleri onları maddi anlamda zorlamadan yapmak bir hoca için büyük mutluluk’’ dedi.