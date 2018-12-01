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BOZOK’TA SEMiNER

BOZOK Üniversitesi’nde ‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği’ konulu seminer düzenlendi.

BOZOK’TA SEMiNER

BOZOK Üniversitesi’nde ‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği’ konulu seminer düzenlendi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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BOZOK’TA SEMiNER

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Seçen tarafından verilen seminere Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fuat Köksal ve Prof. Dr. Şenol Akın,  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Akdeniz, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Şevket Hakan Üngören, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına bilimsel araştırmanın önemini vurgulayarak başlayan Prof. Dr. Hasan Seçen, bilimsel araştırma ve yayın aşamasında uyulması gereken etik kurallar konusunda katılımcılara bilgi verdi.  Konferans sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Seçen’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın tarafından teşekkür plaketi verildi.
 

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