Bozok’ta eğitim hazırlığı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları ve planlamasına ilişkin istişare toplantısı düzenledi. Toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, Meslek Yüksekokulu yöneticileri ve öğretim elemanlarına seslenen Karadağ, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öncesi eğitim öğretim süreçlerinde izlenilmesi gereken yol haritası hakkında bilgiler aktardı. Karadağ, ‘’Akademianın temelinde tedricilik, güncelleme, yenileme ve sorgulama vardır. Dolayısıyla eğitim öğretim süreçlerini yönetmede olmazsa olmazımız kendimizi yenilemek güncellemek olmalı. Bizlere katkı sunan, değer atfeden, önemseyen, bizleri görünür kılan ve marka üniversite hüviyetine ulaşmada çaba sarf eden siz değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde sizlere başarılar diliyorum’’ dedi. ‘Mekânda Erişim’ kategorisinde geçen yıl turuncu bayrak alan Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl ise ‘Eğitimde Erişebilirlik’ kategorinde yeşil bayrak ile başarısını taçlandırdığı kaydedildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, emeği geçen yüksekokulun idari ve akademik personeline teşekkür etti. Karadağ, engelsiz kampüs ve engelsiz erişim anlayışı ile hassasiyetle yürüttükleri çalışmalar sayesinde engelli öğrencilerin yükseköğrenim haklarından etkin bir şekilde yararlandıklarını bildirdi.