Bozok Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ oldu...

24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 üniversitenin rektörleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, hemşerimiz Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak atandı.

Prof. Dr. Ahmet Karadağ kimdir?

1968 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında lisansını Konya Selçuk Üniversitesinde tamamladı.

Kimya Öğretmeni olarak görev yapıyorken 1991 de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Yüksek Lisansa başladı. 1993’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı ve 2001 yılında aynı üniversitede Doktorasını tamamladı. 2003 yılında yedek subay olarak vatani görevini tamamlayıp kısa bir süre Dr. Arş. Gör. olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalına Yard. Doç. olarak atandı. 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör olan Dr. Karadağ 2017’de Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine vekâleten dekan olarak atandı.

Başlıca uzmanlık alanı; koordinasyon polimerleri, içerme bileşikler (inklüzyon ve klatrat yapılar) ve iyonik sıvılar olan Dr. Karadağ’ın bu alanlarda hazırlanmış 50 nin üzerinde SCI kapsamında uluslararası dergilerde basılmış makalesi ve 80 nin üzerinde ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirisi bulunmaktadır.

Ayrıca, elektronik olarak yayımlanmış bir kitabı bulunan Dr. Karadağ, araştırmalarından alınmış bir patent ve patent alım aşamasında olan dört patent başvurusu ve Tokat’ın yeraltı kaynaklarının kullanımına yönelik Reşadiye kilinin ekonomiye kazandırılması amaçlı temizlik/parfümeri ürünlerinin üretimi maksatlı “TOREX” adlı bir marka tescili de bulunmaktadır.

Dr. Karadağ’ın son iki senedir ağırlık verdiği koordinasyon bileşikleri ve protik iyonik sıvıların biyolojik aktiviteleri (antikanser, antibakteriyel ve antifungal) üzerine yaptığı araştırmalar alanında ilk olup, oldukça dikkat çekmektedir. Bu alandaki çalışmaları hala devam eden Dr. Karadağ evli ve iki çocuk babasıdır.