Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235

Bozok FM ilki başardı

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Bozok FM, ilk canlı yayınını başarıyla gerçekleştirdi.

Bozok FM ilki başardı

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Bozok FM, ilk canlı yayınını başarıyla gerçekleştirdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
30 Okunma
Bozok FM ilki başardı

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ , Bozok FM Radyo istasyonunu, geçmiş yönetimden emanet aldıklarını dile getirdi. Karadağ, “Bu emaneti üniversitemizin bütün birimleri ve çalışanlarının kattığı önemli değerlerle hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız” dedi. 
Bozok FM’de ilk canlı yayının programın sunuculuğunu gerçekleştiren radyo sorumlusu Öğretim Görevlisi Yasemen Göksügür da, "Bozok FM hem üniversitemiz için hem de Yozgat halkı için önemli bir kurum. Bu ilk canlı yayınımız.  Bu tarihi günün mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yayın akabinde yeni dönemde alanında uzman birbirinden değerli isimleri konuk etmeye devam edeceğiz. Dinleyicilerimize daha iyi bir yayın ulaştırmak için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. En kısa sürede de radyomuzun resmi açılışını da yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Festivale Salep damga vurdu
Festivale Salep damga vurdu
Nida Tüfekçi rahmetle anıldı
Nida Tüfekçi rahmetle anıldı
Yılmaz, Genel Sekreter oldu
Yılmaz, Genel Sekreter oldu
Tiyatro gösterisi alkışlandı
Tiyatro gösterisi alkışlandı
Hastanelerde tatbikat
Hastanelerde tatbikat
Başkana Plaket
Başkana Plaket
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim