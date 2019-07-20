Bozok FM ilki başardı

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ , Bozok FM Radyo istasyonunu, geçmiş yönetimden emanet aldıklarını dile getirdi. Karadağ, “Bu emaneti üniversitemizin bütün birimleri ve çalışanlarının kattığı önemli değerlerle hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Bozok FM’de ilk canlı yayının programın sunuculuğunu gerçekleştiren radyo sorumlusu Öğretim Görevlisi Yasemen Göksügür da, "Bozok FM hem üniversitemiz için hem de Yozgat halkı için önemli bir kurum. Bu ilk canlı yayınımız. Bu tarihi günün mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yayın akabinde yeni dönemde alanında uzman birbirinden değerli isimleri konuk etmeye devam edeceğiz. Dinleyicilerimize daha iyi bir yayın ulaştırmak için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. En kısa sürede de radyomuzun resmi açılışını da yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.