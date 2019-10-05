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Bozok ev sahibi oldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi işbirliğiyle ‘Kadın İnkontinansı ve Fonksiyonel Üroloji’ toplantısına ev sahipliği yaptı.

Bozok ev sahibi oldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi işbirliğiyle ‘Kadın İnkontinansı ve Fonksiyonel Üroloji’ toplantısına ev sahipliği yaptı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Bozok ev sahibi oldu

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay, düzenlenen toplantıda kadın inkotinansı başta olmak üzere pek çok konunun uzmanları tarafından ele alınmasını, farklı klinik ve disiplinleri bir araya getirerek tartışılmasını amaçladıklarını söyledi. Ülkemizde 18 yaşını geçmiş her 4 kadından birinden ve 80 yaşını geçmiş her 10 kadından 8’inde idrar kaçırma problemi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Işıkay, bu tablonun önümüzdeki yıllarda ilgili hekim ve akademisyenlerin yükünü daha da artıracağını anlattı. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Başkanı Prof. Dr. Halil Başar, Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi işbirliği ile kadın ürolojisi temalı toplantının icra edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kadın ürolojisini multidisipliner yaklaşımı da amaçlayan gerçekten etkili ve verimli bir sempozyuma şahitlik edileceğini belirten Prof. Dr. Başar katılımcılara teşekkür etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, toplantının katılımcılar açısından çokça faydalı olacağı bilimsel bir şölen şeklinde geçmesini dileyerek toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Türk Üroloji Derneği'nin köklü bir dernek olduğunu belirterek, “Bu tür başarılı bilimsel faaliyetler diğer mesleklere de model teşkil etmeli. Yeni kuşakları çok daha iyi adapte etmemiz ve yetiştirmemiz lazım. Bazı ortak akredite işler üretmemiz lazım. Geleceğe dair yeni projeksiyonlar ve projeler ortaya koymamız lazım. Bunlar tekil çalışmalarla olmuyor. İşte böyle örgütlü çalışmalarla verimli ve başarılı işler ortaya çıkıyor. Ben böyle önemli bir çalışmanın Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında yapılmasından dolayı kurumum adına onur duyuyor toplantının gerçekleşmesini sağlayan tüm çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımlarıyla akademik anlamda katkı sunan değerli hocalarıma ve diğer katılımcılara çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Toplamda üç oturumda gerçekleşen toplantıda Kadın İnkontinansı, Kadınlarda Ürogenital Problemler ve Sağlık Hukuku konularında alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.

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