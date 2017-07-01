Böyükata’dan öğretmenlere

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından 21 - 23 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen “Öğretmenler için Proje Tasarımı ve Danışmanlığı Eğitimi” isimli etkinlikte, Eğitim Yöneticiliğini üstlenerek aktif yer aldı.

Üç gün olarak planlanan ve proje okulu olarak özel statüye sahip olan Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi’de gerçekleştirilen eğitim programına 35 civarında öğretmen katıldı.

Eğitim Etkinliğinin bütün aşamalarında katkı veren Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Prof. Dr. Kadir Esmer, Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş İle Doç. Dr. Cenk Sesal ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu da gönüllü olarak eğitmenlik yaptılar.

Etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Türkiye’nin en seçkin okullarından biri olan ve oldukça dinamik bir kadronun bulunduğu İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğretmenleriyle birlikte olmak mutluluk vericiydi. Ülkenin geleceğine yön verebilecek öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda görev yapmak önemli bir sorumluluktur. Bu öğretmenler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düzenli derslerin ötesinde ayrıca özveri ve fedakarlık gösterilmelidir. Proje tabanlı eğitim faaliyetlerinin artırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için donanım kazandırmak ve var olan birikimi güçlendirmek için sürekli eğitim faaliyetlerine yer verilmelidir. Bu çerçevede faydalı bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız iş bir gönül işidir. Gönüllülük faaliyetlerinin eğitim kurumlarında çok daha yaygın ve etkin olması gerekir. Bu eğitim etkinliklerimizde, Proje konusunda teknik bilgi ve birikimleri paylaşma fırsatı oluşmaktadır. Eğitimlerde gönüllü olarak yer alanlara ve düzenlenmesinde emeği geçenler ile yararlanıcı öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Katılımcılar memnun kaldığı programın sonunda, Etkinlik Başkanlığını Üstlenen okul Müdürü Muzaffer Güneş ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve eğitmenlere teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

