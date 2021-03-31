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Boyadıkları geçidi kullandılar

SORGUN İlçesinde, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sözleriyle başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği yeni bir uygulamayla devam ettiği hatırlatılarak düzenlenen etkinlikte, yaya geçidi boyandı, daha sonra da öğrencilerin yaya geçidi kullanmaları sağlandı.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:49
Boyadıkları geçidi kullandılar

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı içerisinde trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdiği belirtilerek, uygulamanın ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı çizgilerin yer alacağı kaydedildi.  Yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekmek maksadıyla, Sorgun Kaymakamlığı koordinesinde etkinlik yapıldı. Kaymakam Bahadır Güneş ile birlikte Kurum Amirlerinin katılımıyla Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince İlçe Merkezinde yapılan ‘yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ projesine okul öğrencileri ile vatandaşlar destek verdi. Sembolik olarak okul öğrencileri ve vatandaşlar ile birlikte yaya geçidi kırmızıya boyandı. 

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Boyadıkları Geçidi Kullandılar
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