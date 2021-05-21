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Botanik Bahçe ilgi görüyor

Sarıkaya ilçesindeki Botanik Bahçesi ilçe halkının büyük ilgisini çekiyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:59
Botanik Bahçe ilgi görüyor

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı, Sarıkaya Botanik Bahçesinde, kaliteli ve hesaplı, çoğunlukla kendi ürettiği her çeşit çiçek - fidan - fide çeşitlerinin uygun fiyatla satışının yapıldığını duyurdu. Diğer iller ve ilçelerden hem roma hamamı kalıntıları hem de işletmeyi gezmek isteyenleri ilçeye davet edildi. Sarıkaya ilçe merkezindeki Botanik Bahçesi’nde Süs Bitkisi, Çiçek, Mevsimlik Çiçek, Torf, Toprak ve Diğer dökme malzemeler, Meyve fidanı, İç mekan bitkileri, Sebze fidesi, Çiçek tohumu, Sebze tohumu, Çim tohumu, Saksı Modelleri gibi birçok balkon ve bahçe malzemesi sergileniyor. İnsanlar, sadece alışveriş yapmak için değil doğal güzelliği görmek,  kokuyu ciğerlerine çekmek için sera tesislerinde gezinti yapıyor.

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Botanik Bahçe Ilgi Görüyor
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