BOŞANMALAR AZALDI

Yozgat kaba evlenme hızında dördüncü, kaba boşanma hızında ise 51’inci sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yurt genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak, 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti. Yurt genelinde boşanma hızında artış olurken, Yozgat’ta gerileme oldu. Evlenme oranı yurt geneline paralel geriledi. Yozgat’ta evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 3 bin 271 iken 2019 yılında yüzde 2,7 azalarak 3 bin 182 oldu. Yozgat’ta kaba evlenme hızı binde 7,52 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Yozgat kaba evlenme hızında dördüncü sırada yer aldı. Yozgat’ta ortalama ilk evlenme yaşı, 2019 yılında erkekler için 26,7, kadınlar için 23,3 oldu. Yozgat’ta erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,5 yaş olarak gerçekleşti. Yozgat’ta boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 621 iken 2019 yılında yüzde 5,3 azalarak 588 oldu. Yozgat’ta kaba boşanma hızı binde 1,39 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Yozgat kaba boşanma hızında 51’inci sırada yer aldı. Yozgat’ta boşanmaların 2019 yılında yüzde 24,0’i evliliğin 16 ve üzeri yılı, yüzde 18,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.