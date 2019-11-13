BORULAR SORUN OLDU

Yozgat belediyesi tarafından hazırlanan şebeke suyu borularının değiştirilmesine yönelik 73 milyon lira maliyetli proje kapsamında yaklaşık 250 kilometre uzunluğundaki şebekenin yenilenip, borularının değiştirilmesi öngörüldü.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kullanım ömrü dolan, içme suyu borularının arıza vermeye devam ettiğini belirterek,

‘’Ekiplerimiz arızaların giderilmesi için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaları yerinde denetlemeye devam ediyoruz. Yaşanılan mağduriyetin farkındayız ve çözülmesi için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Ancak boruların kullanım ömrünü tamamlaması sürekli yeni arızalara sebep olmaktadır’’ dedi.

Yozgat’ın altyapısını tamamen değiştirmek için kolları sıvadıklarını kaydeden Başkan Köse,

‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile en kısa sürede bu sorunu tamamen çözeceğiz. Bu soruna pansuman yapmayacağız, kalıcı çözüm getireceğiz’’ diye konuştu.

Yozgat’taki asbestli ve eski boruların yenilenmesi konusunda gerekli desteği vereceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da,

‘’Yozgat'taki asbestli içme suyu borularından kaynaklı yüzde 67'lik kayıp, kaçak oranının önüne geçmek için belediyemize yurtdışı kaynaklı finans desteği sağlayarak, şehrimizin içme su altyapısı en kısa sürede yenileyeceğiz’’ müjdesini verdi.

