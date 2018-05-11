Borsalar arası diyalog

Ürün İhtisas Borsacılığı ve ELÜS, Lisanslı Depoculuk ve Uygulamaları ile Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Uygulamaları konularına değinildi. Konya Ticaret Borsası’nın bu konularda uygulamış olduğu faaliyetler yerlerinde izlendi. Elektronik satış salonunda gerçekleştirilen spot piyasalardaki ürün alım satım işlemi incelendi. Ayrıca laboratuvarlarda ürün inceleme aşamaları uygulamalı bir şekilde gerçekleştirildi.