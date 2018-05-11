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Borsalar arası diyalog

YOZGAT Ticaret Borsası heyeti, Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Genel Sekreter Özden Arslan, Akreditasyon Sorumlusu Nazif Gençaslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara katıldı. Ziyarette Konya Ticaret Borsası adına ev sahipliği yapan Borsa Genel Sekreteri Esat Bilici ve personelleri ile verimli bilgi alışverişlerinde bulunuldu.

Borsalar arası diyalog

YOZGAT Ticaret Borsası heyeti, Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Genel Sekreter Özden Arslan, Akreditasyon Sorumlusu Nazif Gençaslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara katıldı. Ziyarette Konya Ticaret Borsası adına ev sahipliği yapan Borsa Genel Sekreteri Esat Bilici ve personelleri ile verimli bilgi alışverişlerinde bulunuldu.

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Borsalar arası diyalog

Ürün İhtisas Borsacılığı ve ELÜS, Lisanslı Depoculuk ve Uygulamaları ile Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Uygulamaları konularına değinildi. Konya Ticaret Borsası’nın bu konularda uygulamış olduğu faaliyetler yerlerinde izlendi. Elektronik satış salonunda gerçekleştirilen spot piyasalardaki ürün alım satım işlemi incelendi. Ayrıca laboratuvarlarda ürün inceleme aşamaları uygulamalı bir şekilde gerçekleştirildi.

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