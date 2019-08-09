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Borsadan ziyaret

YOZGAT Ticaret Borsası Genel Sekreteri Nazif Gençaslan gazetemizi ziyaret etti.

Borsadan ziyaret

YOZGAT Ticaret Borsası Genel Sekreteri Nazif Gençaslan gazetemizi ziyaret etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Borsadan ziyaret

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Nazif Gençaslan’a Ticaret Borsası personeli Murat Karaçay da eşlik etti. Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ve Yazıışleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’nın konuğu olan Gençaslan, Borsa faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik eden Gençaslan, Borsa üyeleri ve Yozgat halkının bayramını da kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren  Genel Koordinatör Erhan Kayhan ise, Ticaret Borsası ekibine teşekkür etti.

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