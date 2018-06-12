Borsa’dan yardım geleneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla hazırlanan 50 bin lira değerindeki 666 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, “Mübarek Ramazan ayında bir nebze olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak için elimizden geleni yaptık. Bunu yaparken de mümkün olduğu ölçüde hassasiyet gösterdik ve insanları rencide etmeden hareket ettik. Daha önce belirlemiş olduğumuz listeler doğrultusunda amacına uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine tek tek paketleri ulaştırdık” dedi.