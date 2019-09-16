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Borsa’dan kıyas ziyareti

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası Başkanlığı Kırşehir Ticaret Borsası Başkanlığına ziyarette bulundu.

Borsa’dan kıyas ziyareti

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası Başkanlığı Kırşehir Ticaret Borsası Başkanlığına ziyarette bulundu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Borsa’dan kıyas ziyareti

Heyette, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Genel Sekreter Ali Ayık, Akreditasyon Sorumlusu Nesrin Avcı, Borsa Personellerinden Orhan Canagır, Nevin Yalman, Hasan Yiğiter yer aldı. Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Tan, Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Toprak, Genel Sekreter Battal Çelik ve Akreditasyon Sorumlusu Zeynep Yıldırım Boğazlıyan heyetini ağırladı. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Kırşehir Ticaret Borsası’nın yaptığı hizmetlerin gerçekten övgüye değer olduğunu belirterek, ‘’Hem Hayvan Pazarı hem de Tarım Ticaret Merkezi ile büyük bir kompleks oluşturmuş, hayvancılıkta ülkemizin lokomotifi haline gelmiş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Akreditasyonda da çok iyi bir durumda olan Borsanızla Kıyaslama yapıp iyi uygulamalarınız ve çalışmalarınız ile ilgili olarak kendi Borsamıza neler yapabiliriz bunun görüşmelerini yapmak üzere burada bizi misafir kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim’’ dedi. 
Kırşehir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Atilla Tan da, ‘’Bizler Borsalar olarak kardeş kuruluşlarız elbette ki iyi uygulamalar ve sistemdeki güzel işlemlerde birbirimizden istifade etmemiz gereklidir.  Bu anlamda Kırşehir Ticaret Borsası olarak 2 dönemdir puanımızı artırarak B sınıfı akredite bir borsa olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Yeterli mi elbette ki değil daha iyi ve mükemmeliyete doğru çalışmalarımız devam etmektedir. Bizde Kırşehir Ticaret Borsası olarak borsamıza gelerek yerinde kıyaslama yapmanızdan dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
Daha sonra Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan pazarı, Satış Salonu ve Tarım Ticaret Merkezi gezilerek buralardaki uygulamalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

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