Borsa’dan Girişimcilik eğitimi

Yozgat KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli’yi ziyaret etti. Ziyarette girişimcilik ruhu taşıyan kişilerin, teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiği konusunda vurgular yapıldı, bu doğrultuda ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ düzenleme kararı alındı. 28-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ticaret Borsası Binasında yer alan eğitim salonunda ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ düzenlenmesi benimsendi. Eğitime katılmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Eğitimin, Türkiye Odalar ve Borsalar Yozgat Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara tarafından verileceği bildirildi