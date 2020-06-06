Borçlar ertelensin

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan köylerinde dolu afetinden dolayı zarar gören çiftçilerle görüşerek sorunlarını TBMM'de gündeme getireceğini söyledi. Keven, "Boğazlıyan ilçemizde aşırı yağış sonucu oluşan taşkın ve dolu afetinde 11 bin dekarlık tarım arazisi zarar görmüştür. Ovakent beldesi ile Devecipınar, Belören, Yazıkışla, Müftükışla ve Oğulcuk köylerinde oluşan afetten dolayı köylülerimize geçmiş olsun diliyorum’’ dedi. Keven, İlçe Tarım yetkililerinin zarar gören alanlarda incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, TARSİM bulunan tarlalarda eksper tespitlerinin yapıldığını aktardı. Keven, ‘’Ancak sigortası bulunmayan ve kiralama yoluyla ekim yapan çiftçilerimizin mağdur olmaması için zarar gören köylerimiz afet kapsamında değerlendirilmelidir. Geçen yıl Merkez, Yerköy ve Şefaatli köylerini afet kapsamına almayarak sigortalı olmayan 40 bin dekarlık arazide afete uğrayan çiftçilerimiz mağdur edilmişti. Bu sefer aynı hata tekrar edilmemeli ve bütün çiftçilerimizin yaraları sarılmalıdır. Çiftçilerimiz borçlarının acil ertelenmesini beklemektedir. Bu talepleri TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getireceğim. Boğazlıyan'a tekrar büyük geçmiş olsun" diye konuştu.