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Bölge toplantısı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri İç Anadolu Bölge toplantısı yapıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
Bölge toplantısı yapıldı

Toplantıya, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ile birlikte Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas il müdürleri de katıldı. İç Anadolu Bölgesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri toplantısına Bakan Yardımcıları İsmail Ergüneş ve Fatma Öncü başkanlık etti. Toplantıya katılan Yozgat İl Müdürü Neşeli, ‘’Bakanlığımız çalışma alanları ile ilgili ilimiz proje ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.  İller arası koordinasyonu değerlendirdik’’ dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vatandaşlara sunduğu hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen İl Müdürleri Bölge Değerlendirme Toplantıları’nda, bakanlığın faaliyetlerini değerlendirilip, önümüzdeki dönemin planlamasının da yapılması amacıyla istişarelerin yapıldığı kaydedildi. Sunulan hizmet alanlarının vatandaşlar için önemi vurgulanarak, sunulan hizmetlerin en üst seviyeye çıkarılması için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğinin altı çizildi. 

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Bölge Toplantısı Yapıldı
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