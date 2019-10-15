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Bölge Müdürü incelemelerde bulundu

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Boğazlıyan bölgesinde incelemelerde bulunup, bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bölge Müdürü incelemelerde bulundu

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Boğazlıyan bölgesinde incelemelerde bulunup, bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
Bölge Müdürü incelemelerde bulundu

Bölge Müdürü Bal, beraberindeki teknik heyetle birlikte, tabanındaki sorunların giderilip, ardından su tutulan Uzunlu Barajında incelemelerde bulundu. Temelden yüksekliği 61 metre olan 49 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajda biriken su ile bölgedeki 78 bin dekar tarım alanının sulanmasına katkı verdiği kaydedildi. Bal, Boğazlıyan Sulama Birliği Başkanlığı’nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uzunlu Barajı'nın bölge çiftçisi için önemli olduğunu hatırlatılarak, üreticilerin sulu tarıma geçmesini sağlamak, daha fazla ürün elde ederek, gelirlerini artırmak amacıyla yenilenen barajın kapalı sulama sisteme alındığı bildirildi. Bölge Müdürü Bal, son olarak Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
 

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