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Boğulma vakalarına karşı uyarı

Havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, gerekli tedbirleri alması istendi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:53
Boğulma vakalarına karşı uyarı

Yozgat Valiliği, serinlemek için göl, ırmak, baraj, süs havuzu gibi tehlikeli yerlere giren vatandaşların, kaza ve boğulma vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını hatırlatıp, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘’Sıklıkla görülen boğulma vakaları, daha çok balık merakından ve serinleme amacıyla yaşanırken, vatandaşlarımızın gittikleri bölgede, özellikle yüzme bilmiyorlarsa asla suya girmemeleri gerekmektedir. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uymaları ve gittikleri bölgelerde çocuklarını yanlarından ayırmamaları gerekmektedir’’ denildi. Jandarma Genel Komutanlığının da konuya ilişkin bir yazı gönderdiği vurgulanarak, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında yaşanacak artışın, eğitim/öğretim döneminin sona erecek olmasının güvenli olmayan sularda serinlemek isteyenlerin sayısının artmasına vesile olacağına vurgu yapıldı. Serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak suretiyle kontrolsüz olarak iç sular, göl, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlere girilmesine bağlı olarak, ‘suda boğulma olaylarının’ artacağının değerlendirildiği belirtildi. Geçmiş yıllarda meydana gelen bu üzücü olaylarda birçok vatandaşımız hayatını kaybettiği, yaralandığının da altı çizildi. 1 Ocak 2019-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında meydana gelen suda boğulma olaylarında, 788 kişinin hayatını kaybettiği, 262 şahıs da yaralandığı, 12 şahıs ise kaybolduğu bildirildi. Yozgat’ta bu tarihler arasında 2 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Boğulma Vakalarına Karşı Uyarı
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