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BOGED kuruluyor

YOZGAT’ta bir grup genç girişimci esnaf, bir araya gelerek Bozok Girişimci Esnaf Derneği adı altında birleşti.

BOGED kuruluyor

YOZGAT’ta bir grup genç girişimci esnaf, bir araya gelerek Bozok Girişimci Esnaf Derneği adı altında birleşti.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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BOGED kuruluyor

Yozgatlı genç esnaf Sinan Tokat, Nuri Genç, Emrah Ünlü, Dilek Ok, Ahmet Bozkurt ve Mikail Canbolat’ın öncülüğünde kuruluş süreci başlatılan derneğin ilk hedefi 100 üyeyle faaliyetlerine start vermek.
Dernek hakkında bilgi veren esnaf Sinan Tokat, 30 ila 40 yaş arası genç girişimci esnafın derneğe üye olabileceğini ifade etti.
Sinan Tokat, “Amacımız esnaf arasında birlik, beraberliği artırmak, esnaf arasındaki istişareyi genişletmek. Esnafın gelişimi için seminer, eğitim programı ve istişare toplantıları yapmaktır” diye konuştu.
Sinan Tokat, önümüzdeki hafta itibariyle resmi kuruluş sürecini tamamladıktan sonra faaliyete başlayacaklarını aktardı.
Heyet, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Alay Komutanı  Albay Bilgihan Yeşilyurt’u da makamında ziyaret ederek yapacakları faaliyet hakkında bilgi verdi.

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