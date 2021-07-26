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Boğazlıyan’da konser

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen konser ilgi gördü. Düzenlenen gecede Lara türküleriyle, Suhey Yayla da şiirlerilyle katılımcıları büyüledi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:58
Boğazlıyan’da konser

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Konserimize büyük ilgi gösteren, coşkumuza ortak olan 7'den 70'e tüm hemşehrilerime yürekten sevgilerimi sunuyorum. Yüreğimize dokunan eserleri ile bizlere güzel bir akşam yaşatan Türk Müziğinin sevilen sanatçısı ve güçlü yorumcusu Lara’ya, şiirleriyle gönül penceremizde derin izler bırakan Suhey Yayla’ya teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile her zaman birbirinden renkli çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz’’ dedi.

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Boğazlıyan’da Konser
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