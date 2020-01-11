Boğazlıyan'da Yazarlık Atölyesi eğitime açıldı

Edebiyat Öğretmeni Hilal Güldane Ertürk Ocak, Zekiye Bulut, Mustafa Paker’in katkılarıyla Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek'in rehberliğinde açılan ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde eğitimlere de başladı.Atölyenin amacının, katılımcıların Yaratıcı Yazarlık Eğitim Programı'nda temellerini öğrenmiş oldukları kurmaca tekniklerini özgürce deneyebilecekleri, destek alabilecekleri bir ortam yaratmak olduğu bildirildi. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin hem öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlayacağı hem de onları yazma konusunda teşvik edeceğinin altı çizildi.