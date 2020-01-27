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Boğazlıyan çiftçisinden ziyaret

BOĞAZLIYAN Bölgesi Şeker Pancarı çiftçileri, bazı belde Belediye Başkanları ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

Boğazlıyan çiftçisinden ziyaret

BOĞAZLIYAN Bölgesi Şeker Pancarı çiftçileri, bazı belde Belediye Başkanları ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:12
Boğazlıyan çiftçisinden ziyaret

Boğazlıyan ilçesinin Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Belediye meclisi üyeleri ve Çiftçi Meclisi Üyesi Hacı Ömer Ceylan ile birlikte Akay’ı ziyaret etti. Başkan Akay, fabrikaların yer aldığı şehirlerin kalkınmasında rol sahibi olmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, “Bu çerçevede görüş alışverişinde bulunduğumuz Yamaçlı Belediye Başkanımız Şaban Altıntaş'a ve beraberinde belediye meclis üyelerine, ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Boğazlıyan İlçesinin Özler Köyü genç çiftçileri de, Başkan Akay ile makamında bir araya geldi. Tarım ve Şeker Sektörü üzerine fikirlerini Başkan Akay ile paylaşan genç çiftçiler, sektörün geleceği üzerine bir süre karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.  Başkan Akay, genç çiftçilerin sektörü ve şirketi bu denli sahiplenmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sürdürülebilir bir tarım için, ufku geniş, mesleğini koruyan ve yeni fikirleri ile şirketine rehberlik edebilecek çiftçiler ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulunabilmenin çok değerli olduğunu ifade etti. Boğazlıyan Oğulcuk Köyü Muhtarı Kemal Yalçın ve çiftçilerin ziyaretinde ise, Kayseri Şeker’in özellikle son 10 yılda yakaladığı başarının çiftçinin gururu olduğu belirtildi. Oğulcuk Köyü Muhtarı Kemal Yalçın ve Oğulcuk çiftçileri ziyaretin sonunda Başkan Akay’a, Oğulcuk Köyü’ne yaptırdıkları köy çeşmesinin sembolik isimliğini hediye etti. 

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Boğazlıyan çiftçisinden Ziyaret
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