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Yozgat
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BiZ DE VARIZ DEDiLER

İnfak Derneği Yozgat Şubesi tarafından, Karadeniz bölgesinde yaşanılan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yardım amaçlı kermes düzenledi. Kermesten elde edilecek gelirin tamamının sel bölgesine gönderileceği açıklandı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 00:16
BiZ DE VARIZ DEDiLER

Yozgat, orman yangınlarından etkilenen Akdeniz bölgesindeki vatandaşlara yönelik yaptığı yardım faaliyetlerini bu kez Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde zarar görüp, mağdur olan vatandaşlar için organize etmeye başladı. Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgelerinden meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla İnfak Derneği tarafından kermes düzenlendi. Cumhuriyet Alanı’nda 4 gün boyunca açık kalacak olan kermesten elde edilecek gelirin tamamı selzedelere ulaştırılacağı bildirildi. İnfak Derneği Yozgat Şube Başkanı Ömer Yağmur, ‘biz de varız’ diyerek, Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki selzedelere göndermek üzere kermes düzenlediklerin söyledi. Yağmur, sadece halkın yanında olduklarını, taraflarının belli olması için burada böyle bir kermes düzenlediklerinin altını çizdi. Yozgat halkının da kermese destek vermelerini beklediklerini vurgulayan Yağmur, ‘’4 gün boyunca biz burada olacağız ne kadar gelir olur tabi onu halkımızın ilgisi belirleyecek ama biz en azından 100 bin liraya yakın bir destek bekliyoruz. Burada her çeşit malzememiz var. Çeyizlik malzememiz var, gıda malzemelerimiz var, biz aşağı yukarı buraya üç kamyon malzeme getirdik. Kermese gelince şunu arıyorum ama bulamadım diyecekleri hiçbir şey bırakmadık’’ diye konuştu.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de kermesi gezdi, kermesi düzenleyen İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur’dan bilgi aldı, ‘’Bu tür organizasyonlara destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı, gayreti, maddi ve manevi desteği göstereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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BiZ DE VARIZ DEDiLER
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