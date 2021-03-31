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Yozgat
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BiZ DE KIZARDIK!

Yozgat, son açıklanan verilerle yüksek riskli iller arasına dahil oldu, hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulamaya konuldu.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:53
BiZ DE KIZARDIK!

COVİT19 değerlendirme kriterlerine göre Yozgat, yüksek riskli iller arasına dahil oldu. Hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer bazı tedbirler yeniden gündeme geldi.  Koronavirüs risk haritasının açıklanmasının ardından Yozgat’ın bulunduğu risk kategorisinin değişmesi nedeniyle uygulanan tedbirler de değişiyor. En yüksek riskli 58 il arasında yer alan Yozgat’ta hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanacak. Restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane gibi işletmeler yüzde 50 kapasite şartıyla açılabilecek. Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı. Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu çok yüksek riskli 58 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak. Ülke genelinde her gün süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasına devam edilecek.

Son Güncelleme: 30.03.2021 18:55
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BiZ DE KIZARDIK!
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