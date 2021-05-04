BiZ BAŞLATTIK AMA!

YURT genelinde ilk kez Yozgat’ta kurulan yaban hayvanlarının tedavisine yönelik hizmet veren merkez geliştirilmek yerine kapatıldı. Daha önce Yozgat’a gönderilen yaralı yaban hayvanları artık Yozgat’tan başka illere gönderilmeye başlandı. Yozgat Çamlığı Milli Parkında 2000 yılında, çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavileri yaptırılarak, doğal ortamlara bırakılma süreçleri amacıyla ‘Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ ismiyle bir merkez kuruldu. Orman Evi’nin hemen arka kısmında bulunan merkeze getirilen yaralı yaban hayvanları, Veteriner hekimler tarafından tedavileri yapıldıktan sonra tedavi süreçleri tamamlanıp, ardından da doğal ortama bırakılmaya başlandı. Türkiye’de ilk kez Yozgat’ta kurulan merkez, sadece Yozgat değil diğer illerden de gönderilen yaban hayvanlarının tedavisi yapıldı. Yozgat’ta bulunmayan bir çok yaban hayvanı diğer illerden gönderilen hayvanların tedavi sonrasında doğaya bırakılmasıyla bir popülasyon oluştu. 2007 yılında, vatandaşlar tarafından Hayvan Rehabilite Merkezine 20 kartal, 2 leylek, 5 Atmaca, 8 Kızıl Kartal, 1 tilki, keklik ve tavşanlardan oluşan 100 civarında hayvanın teslim edildiği, tedavilerinin yapılarak, doğaya bırakıldığı açıklandı. Yozgat Çamlığındaki merkez geliştirilip, daha iyi bir noktaya taşınmak yerine kapatıldı. Yaralı hayvanlar Yozgat Belediyesi tarafından kurulan Geçici Köpek Barınağı’na götürülerek tedavi edilmeye başlanıldı. Yozgat merkezden başlayıp, Çayıralan, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçelerinden devam edip Karadeniz’e kadar uzanan ormanlık alanlarda yaşam ortamı bulunan farklı türdeki yaban hayvanlarının tedavilerinin yapılabilmesi için çamlıkta 2000 yılında ‘Yaban Hayvanlarını Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ kuruldu. Hayvanların tedavisi konusunda veterinerlik hizmetini dışarıdan temin edilmesi, bakanlığın da veteriner kadrosunun bulunmaması sıkıntı yaratırken, çamlıktaki merkez kapatıldı. Yaban hayvanlarının tedavileri ise bir süre Yozgat’taki Keklik Üretme İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Yozgat Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Geçici Köpek Barınağı’ tesisleri, yaban hayvanlarının da umudu oldu. Yozgat Belediyesi ile Orman Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında köpek barınağında bir bölüm de yaban hayvanlarının tedavisi için ayrıldı.

BAŞKA İLE GÖNDERİLİYOR

Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı’nda tedavileri mümkün olmayan veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bakımından kaçınılan hayvanlar artık başka illere gönderilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde, Yozgat'ta ölen anne tilkinin yavrularının tedavileri, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı. 5 yavrunun, bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı açıklandı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, araç çarpması sonucu annesiz kalan yavru tilkiler, vatandaşlar tarafından Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi. Koruma altına alınan tilkilerin bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor. Tilki yavrularına annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışan Emiroğlu, onları ‘Dalton Kardeşler’ diye çağırıyor. Emiroğlu, yavruların 6 haftalık olduğu bilgisini vererek, ‘’Yavru tilkiler, 3 aylık olana kadar sütle beslenecek. 6 aylık oldukları zaman doğal ortamına geri bırakılacaklar’’ dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinin, çevre illerdeki yaralı yaban hayvanlarının iyileştirilmesi ve bakımı için kurulduğunu anlatan Emiroğlu, ‘’Ayı, vaşak, geyik, karaca, akbaba gibi yaban hayvanlarının tedavilerini ve bakımları yapıyoruz. Daha sonra yetişme ortamlarına geri bırakıyoruz. Bölge için önemli bir merkez. Bizler de elimizden geldiğince yaban hayvanlarımızı koruyup doğaya tekrar kazandırmaya gayret gösteriyoruz’’ diye konuştu.