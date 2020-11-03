ORMAN Genel Müdürü İsmail Üzmez, 7 yıl boyunca çalışılan, kısa adı UBENİS olarak bilinen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi ile Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritasının çıkarıldığını, bazı türlerin proje sayesinde keşfedilerek dünya literatürüne ilk kez girdiğini söyledi. Bu bağlamda Yozgat’ta gerçekleştirilen alan taramasında ise, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında, 200'ün üzerinde bitki türü tespit edildi. Aydıncık ve Şefaatli İlçelerinde ise iki bitki türü keşfedilip, birey sayımları yapıldı. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında, tespit edilen bitki türlerinden 43’ünün endemik bitki olduğu kaydedildi. Çamlıkta 300 ile 500 yaş arasında değişen ömre sahip ağaçların bulunduğunun da altı çizildi. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydıncık ve Şefaatli İlçelerinde belirlenen iki bitki türü ile ilgili birey sayımları gerçekleştirildi. Korunmasına yönelik alan faaliyetleri kapsamında Aydıncık İlçesinde Yurt Tülübaşı, Şefaatli ilçesinde de Peygamber Çiçeği birey sayımı arazi çalışmaları önceki yıllarda yapıldı. Lokal endemik tür olarak bulunan Yurt Tülübaşı ve Peygamber Çiçeğinin sadece Yozgat’ta bulunduğu bildirildi.