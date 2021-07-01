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Biyogaz Tesisi devreye sokuldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yapımı tamamlanıp, makine montajları gerçekleştirilen Biyogaz Üretim tesisinde deneme çalışmalarına başlanıldı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:27
Biyogaz Tesisi devreye sokuldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde planlanan Biyogaz Üretim Tesisi devreye sokuldu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Biyogaz Üretim Tesisinde EPDK tarafından lisanslama ve Enerji Bakanlığı Kabul Heyeti nezaretinde test işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirerek, tesisin devreye aldığını bildirdi. Başkan Çakır, santral binası, idare binası, reaktörün yapımının da tamamlandığını, elektrik üretimine geçildiğini söyledi. Çakır, ‘’İlk etapta 1.5 megavatlık enerjinin devreye alınmasıyla, hem 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanması hem 7 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlaması hedefliyoruz’’ dedi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde oluşan hayvansal atıkların bertarafı için proje çalışması yürüttüklerini, bunun sonucunda da hayvansal atıkların ekonomiye kazandırılması yönünde karar aldıklarını anlattı. Çekerek ilçesinin ekonomisinin önemli bölümünün hayvancılığa dayandığını aktaran Çakır, hayvansal atıkların gelişigüzel boş alanlara dökülerek, çok büyük çevre ve sağlık sorunlarına sebep olduklarını kaydetti. Çakır, ‘’Bu maksatla 3.5 MW Biyogaz Tesisi yapmak için seferber olduk. Yaklaşık 1.5 yıldır sürdürdüğümüz çalışma sonucunda inşaat çalışmalarının ardından makine montaj çalışmaları da tamamlanan tesiste gerekli testler yapılarak, enerji üretimine başlanıldı’’ diye konuştu. Başkan Çakır, çevre kirliliğine neden olan hayvansal atıkların tesiste işlenerek, elektrik enerjisiyle birlikte organik doğal gübre olarak da tarım alanlarında kullanımının sağlanacağını sözlerine ekledi. (Fatih Doğmuş)

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Biyogaz Tesisi Devreye Sokuldu
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