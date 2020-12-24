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Bitkisel üretim çeşitleniyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, bitkisel üretimin desteklenmesine yönelik hayata geçirilecek uygun projeleri belirlenip, ilan edildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:14
Bitkisel üretim çeşitleniyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, iş geliştirme, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine ilişkin hazırlanıp, onaylanan projeleri ilan etti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ta bitkisel üretimin çeşitlendirilmesine yönelik verilen desteklerle işletmeye açılacak tesislerin, Yozgat ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Türker, Boğazlıyan ilçesinde tahsis edilen 17 bin 472 metrekare alanda topraklı maydanoz serası kurulacağını hatırlattı. Bunun dışında verilen desteklerle kurulacak sera tesislerinde Yozgat’a özgü endemik bitki üretiminin de yapılacağının altını çizdi. Türker, Güzel Selvi, Halis Bekcan, Hüseyin Ertuğrul, İbrahim Koçak, Musa Türk, Mustafa Çalışkan, Rafet Gülcan, Talip Uğurlu, Yasin Yüksel isimli girişimcilerin projelerinin de onaylandığını kaydetti. Türker, Yozgat’ta çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, iş geliştirme, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine ilişkin yatırımların sözleşme sonrasında hayata geçirileceğini bildirdi. Türker, IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı Ön İlanının da yayımlandığını hatırlatarak, ‘’Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021 yılı Ocak ayı içerisinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ‘101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ tedbiri ile ‘103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbirlerinden başvurular kabul edilecektir’’ diye konuştu.

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Bitkisel üretim çeşitleniyor
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