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Bitki Zenginiyiz

Türkiye’nin il milli parkı Yozgat Çamlığı, bitki ve kuş çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

26 Ekim 2021 Salı 00:45
Bitki Zenginiyiz

 Yaban hayatının tanıtılmasında, anlaşılmasında ve doğanın korunmasında, milli parkların öneminin tartışılmaz olduğuna dikkat çekildi. 1958 yılında ilan edilen ilk milli park olan Yozgat çamlığında 400-500 yıllık karaçam ağaçları, kuş, sürüngen, memeli, kırmızı orman karıncaları ile önemli bir faunaya sahip olduğu hatırlatıldı. 400-500 yaşlarında olan karaçamların, en büyüğünün 4 metre 90 santim olmasına rağmen, hala tohum verme, büyüme yeteneğine sahip olduğunun da altını çizildi. Bitki türleri arasında karaçam, sarıçam, toros sediri, mavi ladin, katran ardıcı, bozardıç, meşenin 4 çeşidi, ıhlamur, alıç, ahlat armudu, titrek kavak, geyik elması, çakal eriği, yaban kirazı olarak adlandırılan mahlep, bedem, akasya gibi ağaçlar dahil toplam 216'nın üzerinde bitki türü bulunuyor. Bunun 28’inin yöreye özgü endemik tür olduğu aktarıldı. Toplam 72 kuş türü bulunun bulunduğu çamlık, şehrin farklı bölgelerinde bulunan 74 ayrı çeşmeye su kaynağı oluşturuyordu. Geçmişte halkın yaz sıcaklarında kar ihtiyacını karşılayan 16 ayrı kar kuyusu bulunuyordu, bunun iki tanesinin içi temizlenmiş durumda sergileniyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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