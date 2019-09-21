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Bisiklet sürdüler

YOZGAT’ta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet sürüldü.

Bisiklet sürdüler

YOZGAT’ta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet sürüldü.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Bisiklet sürdüler

Yozgat Belediyesi, Yozgat Bisiklet Severler üyeleri ve Yozgat Diyabet Derneği’nin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar Kent Park istikametine kadar bisiklet sürdüler. Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, “Bizim burada amacımız bir hareketlilik sağlamak ve Yozgat’ta egzozsuz günler dilemek amacıyla böyle bir etkinlik yapıyoruz. Etkinlik Yozgat’a hayırlı olsun” diye konuştu.Bisikleti olmayan vatandaşlar için belediyeye ait YOBİS bisikletleri tahsis edildi ve vatandaşlar Kent Park istikametine kadar pedal çevirdi
 

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