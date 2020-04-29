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Bisiklet hediye edildi

Sorgun'da bisiklet için biriktirdiği parayı bağışlayan öğrenciye bisiklet hediye edildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:53
Bisiklet hediye edildi

SORGUN ilçesinde biriktirdiği bisiklet parasını bir hayır kurumuna bağışlayan öğrenciye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bisiklet hediye edildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde, öğrencinin gösterdiği bu anlamlı davranışın kendilerini çok duygulandırdığını ifade etti. Duyarlı bir nesil yetiştikçe, ülkenin daha iyi günler göreceğini belirten Kaya, "Biriktirdiği bisiklet parasını, bir hayır kurumuna bağışlayan, Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Özdoğan'ı, bu duyarlı davranışı için kutluyorum. Biz durumu öğrenince, bu öğrencimizi ödüllendirmek için girişimlerde bulunduk.  Öğrencimizi evinde ziyaret ederek, bisiklet hediye ettik ve kendisini bu davranışından dolayı kutladık" dedi.

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Bisiklet Hediye Edildi
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