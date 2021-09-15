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Birlikte güçlüyüz

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul ediyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:21
Birlikte güçlüyüz

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Önceki Bakanı Taner Yıldız da federasyonu ziyaret ederek Çağan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Taner Yıldız’ın uzun dönem bakan olarak görev yapmasının Kayseri’de yaşayan Yozgatlıları memnun ettiğini belirten Çağan, ‘’Yozgatlılara yönelik yaptığınız hizmetlere şahidiz. Bundan sonraki süreçte Kayseri’de yaşayan Yozgatlıları daha iyi noktalara getirmeyi planlıyoruz. Kayseri’de 200 binin üzerinde Yozgatlı var. Tüm Yozgatlıları bir araya getirmemiz imkansız. Ancak bir köprü oluşturmak istiyoruz. Faaliyetlerimize de bu doğrultuda başladık. Yozgatlılar Derneği, 1992 yılında Mustafa Çağan tarafından kuruldu. Halen de onursal başkanlığını yürütüyor. Bundan sonraki süreçte sizlerin tavsiyeleri ile federasyonun daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum” dedi. Taner Yıldız da, yeni yönetim kurulunun almış olduğu hizmet bayrağını daha iyi noktalara getireceğine inandığını söyledi. Yıldız, “Tüm arkadaşlarımızla birlikte her zaman yanı başınızda olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Derneğin kurucu ve onursal başkanı Mustafa Çağan ile uzun yıllardır beraber çalıştık ve halen de çalışmaya devam ediyoruz. Çok katkıları oldu. Ondan sonra gelen başkanların ve yönetim kurulu üyelerinin de katkıları oldu. Gerek Kayseri gerekse Türkiye’de hak ettiği yeri daha doğru alabilmesi adına çalışacağız’’ diye konuştu. •Rabia Şahin•

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