Birliklerde denetim

Devir işlemlerinin ardından DSİ tarafından birliklere Bakanlık onayı ile personel ataması yapıldı. Yozgat Defterdarlığı, birliklerde denetleme çalışmalarını yürütüyor. Devri yapılan Yenimahalle, Sekili ve Köseli Sulama Birliklerinde Yozgat Defterdarlığı personeli tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetleme çalışmalarında DSİ Bölge Müdürlüğü teknik personeli de hazır bulundu.