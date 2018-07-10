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Birliklerde denetim

YOZGAT il genelinde bulunan Sulama Birlikleri’nin yasa ile Devlet Su İşleri’ne devrenin yapılmasının ardından, Defterdarlık tarafından başlatılan inceleme süreci devam ediyor.

Birliklerde denetim

YOZGAT il genelinde bulunan Sulama Birlikleri’nin yasa ile Devlet Su İşleri’ne devrenin yapılmasının ardından, Defterdarlık tarafından başlatılan inceleme süreci devam ediyor.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Birliklerde denetim

Devir işlemlerinin ardından DSİ tarafından birliklere Bakanlık onayı ile personel ataması yapıldı. Yozgat Defterdarlığı, birliklerde denetleme çalışmalarını yürütüyor. Devri yapılan Yenimahalle, Sekili ve Köseli Sulama Birliklerinde Yozgat Defterdarlığı personeli tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetleme çalışmalarında DSİ Bölge Müdürlüğü teknik personeli de hazır bulundu.

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