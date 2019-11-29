Birlik toplantısı yapıldı

Öğretmenevindeki toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Köy Muhtarları katıldı. Toplantıda, 2019 yılında yürütülen çalışma ve projeler konusunda meclise genel bilgiler verilerek, 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile hazırlanan bütçe taslağı hakkında bilgiler aktarıldı. Kaymakam Murat Kaplay, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda desteklerinden dolayı İl Genel Meclis üyelerine ve Birlik Meclisi üyelerine teşekkür ederek, önceliğin altyapı ve içme suyu problemlerinin giderilmesi olduğunu söyledi. Kaymakam Kaplay, 2020 yılında da bütçe imkanları dahilinde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlara sunulacağını ifade etti. Köy Muhtarlarının talepleri dinlendi. Görüş alışverişinde bulunuldu ve toplantı sona erdi.