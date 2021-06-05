Birlik seçimi yapıldı

Aydıncık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 1. Olağan meclis toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 75. Yıl Şehit M. Üngör Konferans salonunda yapıldı. Kaymakam Adem Balkanlıoğlu başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri, KHGB Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü ve Köy Muhtarları toplantıda hazır bulundu. Kaymakam Balkanlıoğlu, toplantıda yapılan seçimde birlik meclis üyesi seçilen Kocabekiroğlu Köyü Muhtarı Cevdet İrgüneş ve Sakızlık Köyü Muhtarı Yaşar Doğan’ı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.