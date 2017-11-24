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-Birlik muhtarlarla toplandı

YOZGAT Merkez Hizmet Birliği, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Salih Altun başkanlığında toplandı, yapılan hizmetler ve yapılacak çalışmalar ele alındı, bütçe onaylandı.

-Birlik muhtarlarla toplandı

YOZGAT Merkez Hizmet Birliği, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Salih Altun başkanlığında toplandı, yapılan hizmetler ve yapılacak çalışmalar ele alındı, bütçe onaylandı.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
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-Birlik muhtarlarla toplandı

Merkez ilçeye bağlı, birlik üyesi köy muhtarları katıldığı toplantı, Yozgat İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Bir önceki meclis tutanağı okunup, oylandıktan sonra, birliğin 2018 yılı bütçesinin oylanması yapıldı.
Okunan rapora göre, Yozgat Hizmet Birliği 2018 yılı gelir bütçesi 56 milyon 607 bin lira olarak, gider bütçesi ise yaklaşık 55 milyon olarak öngörüldüğü bildirildi.
Bütçe oylaması oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantıda, birliğin ihtiyaç duyması durumunda tahsilat bürosunda görevlendirilmek üzere bir personel alımı için birlik üyesi muhtarlardan yetki istendi.
Yapılan oylamayla muhtarlar birliğe yetki verdi.
Ayrıca yine birliğin hizmet sunumunda kullanması için 2 adet iş makinesi 1 adet tamir bakım aracının gerek duyulması durumunda temini için yine muhtarlardan oylamayla yetki, muhtarlar birliğe yetki verdi.
Toplantıda köy muhtarlarının köyleriyle ilgili sorun, sıkıntı ve taleplerini aktardığı bölüm ise basına kapalı gerçekleşti.

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