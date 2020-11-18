Birlik binası yapılıyor

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, 40 yıl aradan sonra Süt Birliğinin kurulmasının ardından, belirlenen toplama merkezinde tadilat çalışması başlattıklarını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Süt hayvancılığı ile ilgili olarak kasabamızda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışma ile kasabamız besicileri ekonomik olarak daha güçlü hale geleceklerdir’’ dedi.

•SEYFETTİN SAĞLAM•