Bir umuttur bayramlar

Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Yurtnaç; “İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, çevremizde bulunan dezavantajlı gruplar, kimsesizler, yaşlılar, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin aileleri ziyaret edilerek gönülleri alınmalı yalnızlıkları hissettirilmemelidir” dedi.

Yurtnaç mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu duygu ve düşüncelerle, mesai arkadaşlarımın, Yozgatlı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, bayramın barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olması duasıyla huzurlu mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.”

