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Bir umuttur bayramlar

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, birlikteliğimizin üst seviyelere çıktığı, kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı bir Ramazan Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşadığımızı belirtti.

Bir umuttur bayramlar

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, birlikteliğimizin üst seviyelere çıktığı, kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı bir Ramazan Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşadığımızı belirtti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:05
46 Okunma
Bir umuttur bayramlar

Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Yurtnaç; “İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, çevremizde bulunan dezavantajlı gruplar, kimsesizler, yaşlılar, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin aileleri ziyaret edilerek gönülleri alınmalı yalnızlıkları hissettirilmemelidir” dedi. 
Yurtnaç mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu duygu ve düşüncelerle, mesai arkadaşlarımın, Yozgatlı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, bayramın barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olması duasıyla huzurlu mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.”
 

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