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Bir saatliğine hasta oldular!

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir Sen tarafından, Lösemili Hastalığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar bir saatlik süre içerisinde maske takıp, lösemili hasta gibi davrandı.

Bir saatliğine hasta oldular!

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir Sen tarafından, Lösemili Hastalığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar bir saatlik süre içerisinde maske takıp, lösemili hasta gibi davrandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:03
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Bir saatliğine hasta oldular!

Yozgat Merkez Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat il genelinde 100 civarında Lösemili hastanın bulunduğunu, bu hastaları yakından takip edip, ihtiyaçlarını karşılamaya, sorunlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. Neşeli, ‘Umut Yolcuları’ adlı projeyi Yozgat’ta uygulamaya koyarak, daha etkin faaliyetler yapmayı planladıklarını belirtti. Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Erol ise, hastalığın bulaşıcı olmadığına vurgu yaparak, ‘’Lösemi Hastalarının maske kullanmaları nedeniyle toplum tarafından dışlanmakta, ötekileştirilmektedir. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak, maske ile dolaşarak, kendilerini dış etkenlerden korumaktadırlar.  Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri Çalışma İl Müdürlüğü ve İl Müdürlüğüne Bağlı Sosyal Hizmet Merkezi olarak Umut Yolcuları projesi başlattık. Proje kapsamında amacımız ailelere pisiko sosyal destek olmak. Çünkü kanser ve lösemi sadece tıbbı süreçlerle tedavi olmayan bir hastalıktır bu nedenle bu süreçte pisiko sosyal destek çok önemli. Özellikle hastalarda moralin ve umudun yüksek tutulması ile hastalığın iyileşme oranı yüzde 90’lara kadar çıkıyor. Amacımız bir nebzede olsa bu sorunlara parmak basmaktır’’ dedi. 
Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Eğitim Bir Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, hasta yakınları, öğretmenler ile öğrencilerin de hazır bulunduğu etkinlikte, katılımcılar yüzlerine maske takarak dersi takip etti. 

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Bir Saatliğine Hasta Oldular!
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