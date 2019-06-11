Bir projeye daha onay

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Türkiye ve Almanya ülkeleri işbirliğinde hazırladıkları ayrımcılık, sosyal dışlanma ve İslamofobi temalı projenin Almanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edildiğini söyledi. Başkan Uğuz, ‘’Proje kapsamında toplamda 2 hareketlilik gerçekleştirilecek. İlk hareketlilik 20 Lise öğrencisi, 2 Öğretmen ve 1 Proje Koordinatörü Almanya'nın Hamburg şehrinde proje faaliyetlerine katılım sağlayacak. İkinci hareketlilik Türkiye'de gerçekleşecek. Aynı şekilde Almanya'dan 20 Lise öğrencisi 2 öğretmen ve 1 proje koordinatörü Yozgat'ta proje faaliyetlerine katılım sağlayacaktır’’ dedi.