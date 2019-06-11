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Bir projeye daha onay

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan bir proje daha kabul gördü ve desteklenmesi uygun bulundu.

Bir projeye daha onay

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan bir proje daha kabul gördü ve desteklenmesi uygun bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Bir projeye daha onay

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Türkiye ve Almanya ülkeleri işbirliğinde hazırladıkları ayrımcılık, sosyal dışlanma ve İslamofobi temalı projenin Almanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edildiğini söyledi. Başkan Uğuz, ‘’Proje kapsamında toplamda 2 hareketlilik gerçekleştirilecek. İlk hareketlilik 20 Lise öğrencisi, 2 Öğretmen ve 1 Proje Koordinatörü Almanya'nın Hamburg şehrinde proje faaliyetlerine katılım sağlayacak. İkinci hareketlilik Türkiye'de gerçekleşecek. Aynı şekilde Almanya'dan 20 Lise öğrencisi 2 öğretmen ve 1 proje koordinatörü Yozgat'ta proje faaliyetlerine katılım sağlayacaktır’’ dedi.

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