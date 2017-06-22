Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Bir iyilik yaptılar-3

Yozgat’ta 300 çocuğu mutlu eden Dokunuş Projesi Çarşamba akşamı son kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği akşam projenin başarıya ulaşması müzik ve türkülerle kutlandı. 

Bir iyilik yaptılar-3

Yozgat’ta 300 çocuğu mutlu eden Dokunuş Projesi Çarşamba akşamı son kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği akşam projenin başarıya ulaşması müzik ve türkülerle kutlandı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Haziran 2017 Perşembe 07:06
99 Okunma
Bir iyilik yaptılar-3

Sen gülersen dünya güler, çocuk gülerse dünya güler adı altında düzenlenen Dokunuş Projesi’nden kareleri ve duygu selini yansıtan yazı dizimiz bu gün de devam ediyor. Projenin isimsiz kahramanları şüphesiz Yozgatlılar. Bu güne kadar mazlum milletlerin yanında olan merhamet abidesi bu şehrin insanları ihtiyaç sahibi çocukları Ramazan Bayramı öncesinde de unutmadı. 

ARSLAN: TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURMAK İSTEDİK
Dokunuş Projesi için tarihi askerlik şubesi binasını tahsis eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, açıklamasında Ramazan ayına girerken bir grup Yozgatlı’nın talebi ile "Dokunuş" ismi verilen projenin ortaya çıktığını söyledi. 
Arslan projenin amacına ilişkin şunları söyledi: "Burada gaye şudur, yerel sanatçı, kalem erbabı bir takım arkadaşlarımız eski askerlik şubesi, yeni kent müzesi binasında hünerlerini sergileyecekler ve bu hünerlerini sergilerken de izleyenler ve bu ürünleri satın alanlar bir yardımda bulunacaklar ve bu yardım Ramazan ayı sonunda ihtiyaç sahibi çocukların giydirilmesi için kullanılacak. Bu projeye başlarken 100 civarında çocuğu giydirmeyi hedefliyordu arkadaşlarımız ama şuanda görüyorum ki bu yüzün çok çok üzerine çıkacak bir kaç seferde katlayacak derecede bir katılım oldu. Bunun güzel tarafı şu bana göre, biz tabiki belediye olarak 100-200 çocuğu giydirebilecek durumdayız ama burada önemli olan toplumsal bir duyarlılığın olması, sanatçı duyarlılığının olması, halkımızın buna destek veriyor olması ve küçük meblağların büyüyerek yüzlerce çocuğumuzun sevinmesine sebep olması. Bunun güzel tarafı bu" 
Devamı yarın
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim