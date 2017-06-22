Bir iyilik yaptılar-3

Sen gülersen dünya güler, çocuk gülerse dünya güler adı altında düzenlenen Dokunuş Projesi’nden kareleri ve duygu selini yansıtan yazı dizimiz bu gün de devam ediyor. Projenin isimsiz kahramanları şüphesiz Yozgatlılar. Bu güne kadar mazlum milletlerin yanında olan merhamet abidesi bu şehrin insanları ihtiyaç sahibi çocukları Ramazan Bayramı öncesinde de unutmadı.

ARSLAN: TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURMAK İSTEDİK

Dokunuş Projesi için tarihi askerlik şubesi binasını tahsis eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, açıklamasında Ramazan ayına girerken bir grup Yozgatlı’nın talebi ile "Dokunuş" ismi verilen projenin ortaya çıktığını söyledi.

Arslan projenin amacına ilişkin şunları söyledi: "Burada gaye şudur, yerel sanatçı, kalem erbabı bir takım arkadaşlarımız eski askerlik şubesi, yeni kent müzesi binasında hünerlerini sergileyecekler ve bu hünerlerini sergilerken de izleyenler ve bu ürünleri satın alanlar bir yardımda bulunacaklar ve bu yardım Ramazan ayı sonunda ihtiyaç sahibi çocukların giydirilmesi için kullanılacak. Bu projeye başlarken 100 civarında çocuğu giydirmeyi hedefliyordu arkadaşlarımız ama şuanda görüyorum ki bu yüzün çok çok üzerine çıkacak bir kaç seferde katlayacak derecede bir katılım oldu. Bunun güzel tarafı şu bana göre, biz tabiki belediye olarak 100-200 çocuğu giydirebilecek durumdayız ama burada önemli olan toplumsal bir duyarlılığın olması, sanatçı duyarlılığının olması, halkımızın buna destek veriyor olması ve küçük meblağların büyüyerek yüzlerce çocuğumuzun sevinmesine sebep olması. Bunun güzel tarafı bu"

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