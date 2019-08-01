Bir haftaya  tamamlanacak

Çalışmaların başladığı gün üç gün içerisinde tamamlanacağı bildirilirken, bir haftalık süre geride kalmıştı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çalışmaları yerinde inceleyerek Karayolları yetkililerinden bilgi aldı.

Karayolları yetkilileri ise kavşağın bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çevre düzenlemesi devam eden kavşağın bayram öncesi hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için bir an önce tamamlanması konusunda talimatlar verdi

Vali Çakır, işçilerle de sohbet ederek, havaların sıcak olmasından dolayı işçilere soğuk içecek ikramında bulundu.

