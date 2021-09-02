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Bir finalist daha

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmasında İstanbul Yozgatlı Üniversite Öğrencileri Derneği Üyesi Yasin Durusoy, Kayserili arkadaşı Nevin Şehbal Soyuslu ile geliştirdiği yapay zeka modeliyle finallere katılma hakkını elde etti.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:01
Bir finalist daha

 21-26 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2021 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmasında beyin tomografileri üzerinde inme bulgularının tespitini yapabilen yapay zeka geliştirilmesi hedefleniyor. Sağlık alanındaki yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin önemini vurgulayan Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenci olan Yasin Durusoy,  ‘’AIMed takımı olarak geliştirdiğimiz yapay zeka modeli ile bu yarışmaya katılarak 229 takım içerisinden 21-26 Eylül’de yapılacak olan final yarışmasına katılmaya hak kazandık. İnmenin erken teşhisinde kullanılabilecek, hastaların sağlığına olumlu yönde etki edecek ve doktorlara yardımcı olacak bu sistemi multidisipliner çalışma ile çok daha başarılı hale getirmeyi hedefliyoruz’’ dedi. 

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında bu sene ilk defa Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması yapılıyor. Sağlıkta yapay zeka alanındaki alanında yapılacak çalışmaların ülke ekonomisine ve toplum sağlığına önemli katkılarının olması bekleniyor. Ayrıca bu alanda projeler birçok alandan insanın bir araya gelmesiyle gerçekleştirilebiliyor.  İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’Farklı alanlarda olmalarına rağmen bir araya gelerek üniversite yıllarında multidisipliner çalışma gerçekleştiren bu iki gencimizin yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Her alanda çalışma yapmak isteyen gençlerimize destek olmayı sürdürdüklerini ve yeni dönemde de öğrenci yurdumuzun kapılarının onlara her zaman açık olduğunu söyledi’’ diye konuştu. 

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Bir Finalist Daha
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