BiR BiLE FAZLA!

Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında toplanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu, Yozgat’ta yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, hem kurul olarak hem de toplum olarak aile yapımızın bozulduğu günlerde öncelikle aile yapımıza sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Polat, bu konuda da tüm kurum ve kuruluşlar ile Belediye, Üniversite ile aile yapısını daha sağlam temellerini nasıl atabiliriz çalışması yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. Vali Polat, ‘’Evlilik oranlarımızın yüksek olduğu ancak boşanma oranlarında her geçen gün yüksek olduğu ilk 3 yıl içerisinde boşanma oranları daha fazla olduğu bu konuda da tüm kurum ve kuruluşlarımıza STK’larımızla bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Yozgat’ta bu sene 2 kadına şiddet vakası var geçtiğimiz yıl 1’di, 2019 yılında 3 olarak görüldü’’ dedi. Kadına ve çocuklara şiddet olayında bir olayın bile çok yüksek olduğuna dikkat çeken Vali Polat, ‘’Bir rakamı bir can demektir. Onun içinde toplum olarak tüm kurum ve kuruluşlarımız olarak öncelikle aile yapısına sahip çıkmamız lazım. Evlilik kurumuna sahip çıkmamız lazım. Yozgat, Anadolu’nun bağrında olan bir şehir, kültürüne örfüne bağlı. Bu konuda çok fazla sıkıntımız yok ama yine de gelecek nesillere, evlenen nesillere bunu anlatmalıyız. Aile müdürlüğümüz, belediyemiz, üniversitemiz ortaklaşa kurslar düzenleyip, evlilikle ilgili adım atarken gençlerimize de destek olmaları gerekiyor’’ diye konuştu.