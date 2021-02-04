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Bir bağış bir hayat kampanyası

SORGUN ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği, ‘Bir Bağış Bir Hayat’ başlıklı çalışması Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında destek aldı.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:01
Bir bağış bir hayat kampanyası

Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘’Çalışmamız ile ülkemizde ve Yozgat ilimiz de önemli bir sağlık sorunu olan organ nakli için gerekli, ancak yetersiz sayıdaki organ bağışını artırmak için halkın bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanmasını bu proje ile amaçlamış bulunuyoruz’’ dedi. Uğuz, yapacakları çalışmalar ile ülkemizde ve Yozgat’ta önemli bir sağlık sorunu olan organ nakli için gerekli, ancak yetersiz sayıdaki organ bağışını artırmak için halkın bilgilendirilmesi, katılımlarının sağlanmasına yönelik etkinlikler gerçekleştireceklerini bildirdi. Uğuz, ‘’Çalışmamız bağış ve nakil sayılarını artırmak için, organ bağışına engel olan durumların tespit edilmesi, toplumun organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi, tanıtım ve kampanyaların düzenlenmesi ile organ bağışının artmasına katkı sağlayacaktır. Organ bağışı konusunda önce bölgemizde sonra tüm kamuoyunda farkındalık yaratacaktır’’ diye konuştu. Uğuz, yapılacak çalışmalar kapsamında organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması konusunda çeşitli çevrim içi eğitimler, kampanyalar ve faaliyetler düzenleyeceklerini bildirdi. Uğuz, ‘’Söz konusu faaliyetlerin amacı halkımızın ve gençlerin konu ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamaktır. Sadece biz gençler değil ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bilgi ve bilinç düzeyinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağız. Böylece çalışmamız ile organ bağışı konusunda önce bölgemizde sonra tüm kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.  Çalışmamız kapsamında yaptığımız tüm faaliyetler ile toplumun organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi, eğitim, tanıtım ve kampanyaların düzenlenmesi ile organ bağışının artacağını beklemekteyiz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bir Bağış Bir Hayat Kampanyası
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