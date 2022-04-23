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Bir ayağımız Ankara'da

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat Yatırım Ofisi tarafından yapılan derlemede, Yozgatlılar en çok Ankara’ya giderken, Kırıkkale ve Erzurum'u da sıklıkla tercih ettikleri ortaya çıktı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 00:55
Bir ayağımız Ankara'da

YER-SYER-SİS Anket Çalışması ve Karayolu Taşımacılığı Hizmet Sağlayıcılardan elde edilen veriler incelenerek ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından derlendi. Derlenen bilgiler ardından Karayolu ulaşım verilerinden Yozgat’ın ilişki içinde olduğu iller ortaya çıkarıldı yıllık olarak otobüs seferleri incelendiği derlemede, Yozgat’tan en çok gidilen 5 il arasında sırasıyla Ankara, Kırıkkale, İstanbul, Sivas ve Erzurum illeri yer alıyor. Yozgatlıların en yoğun olduğu Ankara yapılan derlemede birinci sırada yer alırken, Ankara’yı, Kırıkkale izlerken, üçüncü sırada yine Yozgatlıların yoğun olduğu İstanbul yer aldı. Dördüncü sırada Sivas bulunurken, istatistik te Erzurum’un beşinci sırada yer alması dikkat çekti. ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen, YER-SİS üzerinden yaptıkları derlemeler neticesinde Anket ve Karayolları Taşımacılığı Hizmet Sağlayıcılarından elde edilen verilere Yozgatlıların en çok geçtiğimiz yıl içerisinde tobüs ile Ankara’ya seyahet ettiklerinin gözlemlendiğini söyledi. Yaptıkları derlemede pandemiden dolayı tatil yörelerine gidişin az olduğunu dile getiren Sezen, en ilgincinin ise derlemede ikinci sırada Kırıkkale’nin bulunduğunu 5’inci sırada ise Erzum’a gidişlerin yer aldığının altını çizdi. Yozgatlıların Yoğun olduğu Ankara ile İstanbul dışında seyahatlerin komşu Sivas’a da gerçekleştidiği vurgulayan Sezen, Yozgatlıların Kayseri’ye de yoğun bir şekilde seyahet ettiklerini sözlerine ekledi. •İhsan Çelikkaya•

Son Güncelleme: 22.04.2022 21:00
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